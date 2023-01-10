В Калужской области сотрудники ДПС помогли семье в сломавшейся машине

В Думиничском районе Калужской области сотрудники ДПС Артем Туманов и Евгений Сумкин помогли семье, у которой сломался автомобиль. Об этом во вторник, 10 января, рассказали в пресс-службе УМВД.

Машина остановилась на трассе М3 «Украина». В ней муж, жена и их полуторогодовалый ребенок ехали из Брянской области в Москву.

Замерзающих людей полицейские отвезли на свой пост, где они дождались приезда родственников.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.