В Калужской области сотрудники ДПС помогли семье в сломавшейся машине
В Думиничском районе Калужской области сотрудники ДПС Артем Туманов и Евгений Сумкин помогли семье, у которой сломался автомобиль. Об этом во вторник, 10 января, рассказали в пресс-службе УМВД.
Машина остановилась на трассе М3 «Украина». В ней муж, жена и их полуторогодовалый ребенок ехали из Брянской области в Москву.
Замерзающих людей полицейские отвезли на свой пост, где они дождались приезда родственников.
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