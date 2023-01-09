На калужских дорогах 73 пьяных водителя попались за новогодние каникулы

За время новогодних каникул в Калужской области инспекторы ГИБДД остановили 73 пьяных водителя. Об этом в полиции сообщили в понедельник, 9 января.

Произошло 18 ДТП с пострадавшими. В них травмы получили 32 человека – в том числе 10 детей. Два человека погибли.

97 водителей перевозили детей не в автокреслах.

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