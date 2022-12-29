В Калуге ямочный ремонт прошел на шести улицах

В Калуге за последние несколько дней ямочный ремонт провели на шести улицах. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе городской управы.

Ликвидированы ямы на Каменном мосту, улицах Телевизионной и Маршала Жукова, на площади Победы, на перекрестках улиц Академика Королева и Гагарина и Октябрьской и Большевиков.

В городской управе напомнили, что зимой для ямочного ремонта используется литая асфальтобетонная смесь, которая применяется при температурах от -10 до +5. Ее температура – 200-220 градусов, поэтому оставшиеся влага и снег из ямы выпариваются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.