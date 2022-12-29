В Калуге машину нелегального таксиста отправили на штрафстоянку

В Калуге и Кондрово прошел очередной рейд, в ходе которого проверяли таксистов. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

Нарушителя нашли только в областном центре. «Ладу» увезли на штрафстоянку.

- У одного из водителей отсутствовало разрешение на работу в такси, соответственно водитель пренебрегает и прохождением предрейсового медицинского и технического осмотров, - отметил Орехов. - Занимается незаконной предпринимательской деятельностью, не платит налоги, нарушает налоговое законодательство. Как результат - автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

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