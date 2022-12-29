Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 29 декабря

В четверг, 29 декабря, в Калуге будут вывозить снег с пяти улиц. Список опубликовала городская управа.

Водителей просят не оставлять там автомобили до 17:00.

Яченская набережная,

Путепровод на ул. Московской,

ул. Братьев Луканиных (продолжение работ),

ул. Молодежная (вдоль школы №12),

ул. Первомайская вдоль д.21.

Ночью работы велись на Яченской набережной, улицах Суворова, Мичурина, Тульской, Баррикад и Салтыкова-Щедрина.

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