Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 29 декабря
В четверг, 29 декабря, в Калуге будут вывозить снег с пяти улиц. Список опубликовала городская управа.
Водителей просят не оставлять там автомобили до 17:00.
- Яченская набережная,
- Путепровод на ул. Московской,
- ул. Братьев Луканиных (продолжение работ),
- ул. Молодежная (вдоль школы №12),
- ул. Первомайская вдоль д.21.
Ночью работы велись на Яченской набережной, улицах Суворова, Мичурина, Тульской, Баррикад и Салтыкова-Щедрина.
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