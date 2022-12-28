В Калужской области аварийность за 2022 год снизилась на 1,7%

В Калужской области за 2022 год по данным на 20 декабря произошло 1069 ДТП с пострадавшими. Это на 1,7% меньше, чем было в 2021-м, сообщили в среду на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

В авариях погибли 108 человек – снижение на 20%. Травмы получили 1318 человек – снижение на 8,9%.

Как отметил начальник Управления ГИБДД по Калужской области Алексей Холопов, на ДТП с нетрезвыми водителями приходится каждый третий погибший. С нетрезвыми автомобилистами произошло 147 аварий с пострадавшими.

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