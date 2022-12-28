Две улицы перекроют в Калуге 31 декабря и 1 января

В Калуге 31декабря нельзя будет проехать по площади Театральной между улицами Кирова и Суворова. Об этом сообщили в городской управе.

Ограничения будут действовать с 13:00 до 21:00. Они связаны с проведением новогоднего праздника у главной елки.

А 1 января с 9:00 до 13:00 закроют для транспорта набережную Яченского водохранилища от улицы Калуга-Бор до переулка Лаврентьевского. В первый день 2023 года там состоится традиционный забег.

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