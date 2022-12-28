В Калуге новые камеры установят на улице Московской

Как мы уже рассказывали, в Калуге в декабре заработали пять камер, следящих за транспортным потоком. С их помощью можно регулировать работу светофоров, чтобы улучшить ситуацию с пробками.

В 2023 году планируется продолжить этот проект, сообщили в управлении городского хозяйства. Еще 17 камер установят на Правом берегу и на улице Московской.

В 2024 году камеры должны появиться еще на 28 светофорах.

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