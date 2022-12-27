Власти Калуги предупредили о тяжелых погодных условиях
В ближайшие дни Калугу ждут неблагоприятные погодные явления, мокрый снег и неоднократный «переход через ноль», сообщил во вторник, 27 декабря, городской голова Дмитрий Денисов.
- Поэтому городские службы в особом режиме занимаются расчисткой тротуаров и дорог, а также обрабатывают их противогололедными средствами, - прокомментировал чиновник. - Управляющие компании очищают крыши многоквартирных домов от наледи и сосулек. Продолжается вывоз снега, расширение пешеходных и проезжих зон, уборка в парках и скверах.
По его словам, к работе привлечены и частные подрядчики.
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