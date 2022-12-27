В Калуге собираются эвакуировать шесть брошенных автомобилей
В Калуге власти собираются эвакуировать еще шесть брошенных автомобилей.
Их осмотр пройдет 12 января с 10:00 до 13:00, сообщили в городской управе.
- ул. Георгия Димитрова, 4, «Мазда» фиолетового цвета, Н989МЕ40,
- ул. Степана Разина, 36, ВАЗ 2112 бордового цвета, без номера,
- ул. Маяковского, 62, «Киа Рио» голубого цвета, А791РС197,
- ул. Маяковского, 62, «Фиат Пуанто» черного цвета, М188РВ40,
- ул. Аэропортовская, 14, ВАЗ белого цвета, без номера,
- Грабцевское шоссе, 128 к.1, ВАЗ синего цвета, без номера.
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