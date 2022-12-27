В Калуге собираются эвакуировать шесть брошенных автомобилей

В Калуге власти собираются эвакуировать еще шесть брошенных автомобилей.

Их осмотр пройдет 12 января с 10:00 до 13:00, сообщили в городской управе.

ул. Георгия Димитрова, 4, «Мазда» фиолетового цвета, Н989МЕ40,

ул. Степана Разина, 36, ВАЗ 2112 бордового цвета, без номера,

ул. Маяковского, 62, «Киа Рио» голубого цвета, А791РС197,

ул. Маяковского, 62, «Фиат Пуанто» черного цвета, М188РВ40,

ул. Аэропортовская, 14, ВАЗ белого цвета, без номера,

Грабцевское шоссе, 128 к.1, ВАЗ синего цвета, без номера.

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