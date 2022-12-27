Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 27 декабря
Во вторник, 27 декабря, в Калуге будут вывозить снег с пяти улиц. Список опубликовала городская управа.
Водителей просят не оставлять там автомобили до 17:00.
- ул. Тульская (от ул. Степана Разина в сторону ул. Киевка),
- путепровод по ул. Московской,
- ул. Братьев Луканиных,
- ул. Достоевского (продолжение работ),
- 2-й Тарутинский проезд.
Ночью работы велись еще на семи улицах: Рылеева, Плеханова, Вооруженного Восстания, Пролетарская, Вилонова (продолжение работ), Карпова (продолжение работ), Декабристов.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!