Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 27 декабря

Во вторник, 27 декабря, в Калуге будут вывозить снег с пяти улиц. Список опубликовала городская управа.

Водителей просят не оставлять там автомобили до 17:00.

ул. Тульская (от ул. Степана Разина в сторону ул. Киевка),

путепровод по ул. Московской,

ул. Братьев Луканиных,

ул. Достоевского (продолжение работ),

2-й Тарутинский проезд.

Ночью работы велись еще на семи улицах: Рылеева, Плеханова, Вооруженного Восстания, Пролетарская, Вилонова (продолжение работ), Карпова (продолжение работ), Декабристов.

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