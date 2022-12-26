В Калуге городские парковки станут бесплатными с 31 декабря по 8 января

В Калуге все уличные парковки будут бесплатными с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

По принятым еще в 2014 году правилам парковочного пространства, платить не нужно в первые восемь дней января.

Власти Калуги этой зимой добавили еще один день – 31 декабря, который выпал на субботу.

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