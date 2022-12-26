В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 18 073 нарушения
За неделю, с 16 по 22 декабря, в Калужской области камеры зафиксировали 18 073 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 9923.
5673 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.
887 водителей выехали на встречную полосу.
551 калужанин не пропустил пешеходов.
535 – припарковались в запрещенном месте.
504 человека не пристегнулись ремнем.
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