В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 18 073 нарушения

За неделю, с 16 по 22 декабря, в Калужской области камеры зафиксировали 18 073 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 9923.

5673 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.

887 водителей выехали на встречную полосу.

551 калужанин не пропустил пешеходов.

535 – припарковались в запрещенном месте.

504 человека не пристегнулись ремнем.

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