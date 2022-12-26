В Калуге водители выстроили елку из 300 автомобилей
На минувших выходных в Калуге водители провели предновогоднюю акцию.
На парковке у завода «Фольксваген» около 300 автомобилистов выстроили свои транспортные средства в форме елки.
После съемок елки запустили салют, а потом было неформальное общение.
Калужскую автоелку снял на видео Александр Жолудев. Он выложил запись в ВК.
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