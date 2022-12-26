Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 26 декабря

В понедельник, 26 декабря, в Калуге будут вывозить снег с шести улиц. Список опубликовала городская управа.

Водителей просят не оставлять там автомобили до 17:00.

ул. Луначарского (продолжение работ),

ул. Кутузова,

ул. Николо-Козинская (от ул. Никитина в сторону школы № 45),

ул. Карпова (продолжение работ),

ул. Вилонова,

ул. Зерновая.

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