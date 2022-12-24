Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 6 улиц для вывоза снега 25 декабря
В воскресенье, 25 декабря, коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц Калуги. Водителей просят не парковаться на 6 улицах, чтобы не мешать работе техники.
В дневное время 25 декабря с 8:00 до 17:00 будут проводиться работы по вывозу снега на улицах:
- пл. Победы,
- ул. Московская (от ул. Достоевского до ул. Кирова),
- ул. Королева,
- ул. Театральная,
- ул. Пухова (от ул. Чичерина до ул. Высокая),
- ул. Луначарского.
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