Калуга Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт
История Калуги Статьи

В Калужской области условия работы такси изменятся с 1 сентября 2023 года

Дмитрий Ивьев , Фото из архива.
Опубликовано: 23.12.2022 12:42 1 1678
В Калужской области условия работы такси изменятся с 1 сентября 2023 года

После 11-летнего ожидания в третьем чтении  Госдумой России принят новый закон «О регулировании перевозок легковыми такси». Этот документ концептуально меняет подходы к организации этой деятельности, сообщил в пятницу, 23 декабря, начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав Орехов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. 

- Из основных новшеств, которые можно отметить, наконец-то, появилась возможность физическим лицам со статусом самозанятого осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - подчеркнул Орехов. - Также агрегаторы получили правовой статус и стали службами заказа такси и будут нести солидарную ответственность вместе с перевозчиком перед пассажирами.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото из архива.
Опубликовано: 23.12.2022 12:42 1 1678
Тэги: авто такси
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Вы будете ставить ёлку у себя дома на этот Новый год? 
Все опросы
Новости партнеров
Как получить одобрение по ипотеке
Как правильно выбрать мольберт
Как определить, что монета является редкой и ценной?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru