В Калужской области условия работы такси изменятся с 1 сентября 2023 года

После 11-летнего ожидания в третьем чтении Госдумой России принят новый закон «О регулировании перевозок легковыми такси». Этот документ концептуально меняет подходы к организации этой деятельности, сообщил в пятницу, 23 декабря, начальник управления административно-технического контроля Калужской области Станислав Орехов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

- Из основных новшеств, которые можно отметить, наконец-то, появилась возможность физическим лицам со статусом самозанятого осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - подчеркнул Орехов. - Также агрегаторы получили правовой статус и стали службами заказа такси и будут нести солидарную ответственность вместе с перевозчиком перед пассажирами.

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