В Калуге задержаны два пьяных водителя

В Калуге инспекторы ГИБДД за вечер задержали двух пьяных водителей, которые раньше уже попадались на таком нарушении. Возбуждены уголовные дела.

Один из мужчин ехал по подъездной дороге от трассы М3 «Украина».

Второй парковался на улице Карачевской.

Машины нарушителей отвезли на штрафстоянку.

Ведется расследование.

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