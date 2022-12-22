Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 19 улиц для вывоза снега 23 декабря
Ночью и днем в пятницу, 23 декабря, коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц Калуги. Водителей просят не парковаться на 19 улицах, чтобы не мешать работе техники.
В ночь с 22 на 23 декабря с 22:00 до 06:00:
- ул. Набережная (продолжение работ),
- ул. Баррикад (продолжение работ),
- ул. Жукова (продолжение работ),
- ул. Гагарина,
- ул. Карпова (продолжение работ),
- ул. Достоевского (от ул. Театральной до ул. Московской),
- пл. Театральная (внешнее кольцо),
- ул. Знаменская (от ул. Беляева до ул. Луначарского).
Днем 23 декабря с 8:00 до 17:00:
- ул. Горького, 82,
- 2-й Городской проезд (от ул. Тарутинской),
- ул. Родниковая (вдоль тротуара),
- ул. Баженова,
- ул. Рылеева,
- ул. Болдина (пешеходные переходы и остановки),
- ул. Никитина (пешеходные переходы и остановки),
- ул. Салтыкова-Щедрина (пешеходные переходы и остановки),
- пер. Сельский (продолжение работ),
- 2-й Тарутинский проезд (от ул. Тарутинской),
- б-р Энтузиастов (вдоль детского сада «Лесная сказка»).
Кроме того, переходы и остановки будут чистить от снега на Грабцевском шоссе, улицах Киевка, 40 лет Октября, Советской, Молодежной, Вишневского и Маяковского.
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