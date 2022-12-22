Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 19 улиц для вывоза снега 23 декабря

Ночью и днем в пятницу, 23 декабря, коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц Калуги. Водителей просят не парковаться на 19 улицах, чтобы не мешать работе техники.

В ночь с 22 на 23 декабря с 22:00 до 06:00:

ул. Набережная (продолжение работ),

ул. Баррикад (продолжение работ),

ул. Жукова (продолжение работ),

ул. Гагарина,

ул. Карпова (продолжение работ),

ул. Достоевского (от ул. Театральной до ул. Московской),

пл. Театральная (внешнее кольцо),

ул. Знаменская (от ул. Беляева до ул. Луначарского).

Днем 23 декабря с 8:00 до 17:00:

ул. Горького, 82,

2-й Городской проезд (от ул. Тарутинской),

ул. Родниковая (вдоль тротуара),

ул. Баженова,

ул. Рылеева,

ул. Болдина (пешеходные переходы и остановки),

ул. Никитина (пешеходные переходы и остановки),

ул. Салтыкова-Щедрина (пешеходные переходы и остановки),

пер. Сельский (продолжение работ),

2-й Тарутинский проезд (от ул. Тарутинской),

б-р Энтузиастов (вдоль детского сада «Лесная сказка»).

Кроме того, переходы и остановки будут чистить от снега на Грабцевском шоссе, улицах Киевка, 40 лет Октября, Советской, Молодежной, Вишневского и Маяковского.

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