В Калуге уличные парковки стали бесплатными до 8 января

С 31 декабря по 8 января парковаться на центральных улицах Калуги можно бесплатно. Об этом сообщили в организации, отвечающей за парковочное пространство города.

В рабочие дни водители отдают за час 35 рублей.

Напомним, платные парковки в Калуге действуют с 2014 года. С тех пор стоимость не менялась. Штраф за неоплаченную парковку - 500 рублей. Последнее расширение парковочного пространства произошло в 2019 году на улице Суворова.

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