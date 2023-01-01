В Калуге уличные парковки стали бесплатными до 8 января
С 31 декабря по 8 января парковаться на центральных улицах Калуги можно бесплатно. Об этом сообщили в организации, отвечающей за парковочное пространство города.
В рабочие дни водители отдают за час 35 рублей.
Напомним, платные парковки в Калуге действуют с 2014 года. С тех пор стоимость не менялась. Штраф за неоплаченную парковку - 500 рублей. Последнее расширение парковочного пространства произошло в 2019 году на улице Суворова.
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