В Калужской области 36 новых автобусов передадут в школы в январе
На днях в Калужскую область привезли 24 новых школьных автобуса. До конца года регион получит еще 10 автобусов, также закуплены два микроавтобуса для перевозки детей-инвалидов, сообщили в четверг, 22 декабря, в министерстве образования и науки.
Автобусы переданы Калужской области Минпромторгом России по распоряжению федерального правительства.
- Все машины будут переданы в сельские школы в январе 2023 года для подвоза детей на занятия из сельской местности, - заявили в министерстве.
В Калужской области автопарк учреждения «Школьный автобус» насчитывает 383 единицы техники. В регионе к месту обучения подвозят 12 332 школьника по 276 маршрутам.
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