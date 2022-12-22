В Калужской области 36 новых автобусов передадут в школы в январе

На днях в Калужскую область привезли 24 новых школьных автобуса. До конца года регион получит еще 10 автобусов, также закуплены два микроавтобуса для перевозки детей-инвалидов, сообщили в четверг, 22 декабря, в министерстве образования и науки.

Автобусы переданы Калужской области Минпромторгом России по распоряжению федерального правительства.

- Все машины будут переданы в сельские школы в январе 2023 года для подвоза детей на занятия из сельской местности, - заявили в министерстве.

В Калужской области автопарк учреждения «Школьный автобус» насчитывает 383 единицы техники. В регионе к месту обучения подвозят 12 332 школьника по 276 маршрутам.

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