Жилой дом сгорел ночью в Калужской области
В ночь на четверг, 22 декабря, в деревне Бражниково Бабынинского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Примерно в 00:50 загорелся частный жилой дом.
Строение полностью выгорело.
Из людей никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.
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