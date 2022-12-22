Жилой дом сгорел ночью в Калужской области

В ночь на четверг, 22 декабря, в деревне Бражниково Бабынинского района произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Примерно в 00:50 загорелся частный жилой дом.

Строение полностью выгорело.

Из людей никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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