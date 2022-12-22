В Калуге с девяти улиц вывезут снег 22 декабря
Днем в четверг, 22 декабря, в Калуге коммунальщики будут вывозить снег с девяти улиц.
Водителей просят не парковать там машины. Работы продлятся до 17:00:
- ул. Маяковского, 35 (в районе д/с «Солнечный зайчик»),
- пл. Московская,
- ул. Сельская,
- пер. Сельский (продолжение работ),
- ул. Суворова (парковка вдоль гимназии № 24),
- ул. Знаменская (от ул. Луначарского до ул. Беляева),
- ул. Молодежная (остановки и пешеходные переходы),
- ул. Маяковского (остановки и пешеходные переходы),
- ул. Советская (остановки и пешеходные переходы).
В ночь на четверг работы велись в центре города, а также в Анненках и на улице Телевизионной.
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