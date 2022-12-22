В Калуге с девяти улиц вывезут снег 22 декабря

Днем в четверг, 22 декабря, в Калуге коммунальщики будут вывозить снег с девяти улиц.

Водителей просят не парковать там машины. Работы продлятся до 17:00:

ул. Маяковского, 35 (в районе д/с «Солнечный зайчик»),

пл. Московская,

ул. Сельская,

пер. Сельский (продолжение работ),

ул. Суворова (парковка вдоль гимназии № 24),

ул. Знаменская (от ул. Луначарского до ул. Беляева),

ул. Молодежная (остановки и пешеходные переходы),

ул. Маяковского (остановки и пешеходные переходы),

ул. Советская (остановки и пешеходные переходы).

В ночь на четверг работы велись в центре города, а также в Анненках и на улице Телевизионной.

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