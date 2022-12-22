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В Калуге с девяти улиц вывезут снег 22 декабря

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.12.2022 09:20 0 613
В Калуге с девяти улиц вывезут снег 22 декабря

Днем в четверг, 22 декабря, в Калуге коммунальщики будут вывозить снег с девяти улиц. 

Водителей просят не парковать там машины. Работы продлятся до 17:00:

  • ул. Маяковского, 35 (в районе д/с «Солнечный зайчик»),
  • пл. Московская,
  • ул. Сельская, 
  • пер. Сельский (продолжение работ),
  • ул. Суворова (парковка вдоль гимназии № 24),
  • ул. Знаменская (от ул. Луначарского до ул. Беляева),
  • ул. Молодежная (остановки и пешеходные переходы),
  • ул. Маяковского (остановки и пешеходные переходы),
  • ул. Советская (остановки и пешеходные переходы).

В ночь на четверг работы велись в центре города, а также в Анненках и на улице Телевизионной.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.12.2022 09:20 0 613
Тэги: авто дороги снег
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