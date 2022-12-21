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В Калужской области официально открыли новый мост через реку Неполодь

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.12.2022 12:54 0 347
В Калужской области официально открыли новый мост через реку Неполодь

В Калужской области мост через реку Неполодь в Людиново официально открыт после ремонта. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Машины там двигались еще с конца ноября, однако теперь работы окончательно завершены.

- Прежний мост в 2020 году был поврежден, - напомнил Шапша. - Отремонтировали и запустили движение по нему с ограничением для большегрузов. Чтобы восстановить траффик на этом участке в полном объеме приняли решение о строительстве нового моста. Финансирование стройки составило 167 миллионов рублей, использовали механизм инфраструктурного меню. Видел отзывы горожан. Новый мост добавил комфорта для жителей города. Но люди спрашивают: почему фонари на нем сейчас не горят? Дорожники поясняют: завершают пуско-наладку. Через 4 дня обещают включить. 

По словам Шапши, мост - важный проект не только для Людиново, но и всей дорожной сети региона.

- Он обеспечит надежный пропуск грузового транспорта в сторону Брянска, Кирова и Калуги, - подчеркнул губернатор.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.12.2022 12:54 0 347
Тэги: авто дороги область
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