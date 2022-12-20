Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 21 декабря

Ночью и днем в среду, 21 декабря, коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц. Водителей просят не парковаться на 10 улицах, чтобы не мешать работе техники.

В ночь с 20 на 21 декабря с 22:00 до 06:00:

ул. Набережная (продолжение работ),

ул. Ленина (от пл. Старый Торг до д.93 по ул. Ленина) (продолжение работ),

дамба Яченского водохранилища (тротуар),

сквер им.Ленина,

пер. Вишневского,

площадь Привокзальная, Калуга-2.

Днем 21 декабря с 8:00 до 17:00:

ул. Маяковского,35 (в районе д/с «Солнечный зайчик»),

ул. Сельская,

пер. Сельский (вывоз снег вдоль тротуара),

Вокзальная площадь, Калуга-1,

ул. Воробьевская.

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