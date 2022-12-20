Горуправа Калуги просит убрать автомобили с 10 улиц для вывоза снега 21 декабря
Ночью и днем в среду, 21 декабря, коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц. Водителей просят не парковаться на 10 улицах, чтобы не мешать работе техники.
В ночь с 20 на 21 декабря с 22:00 до 06:00:
- ул. Набережная (продолжение работ),
- ул. Ленина (от пл. Старый Торг до д.93 по ул. Ленина) (продолжение работ),
- дамба Яченского водохранилища (тротуар),
- сквер им.Ленина,
- пер. Вишневского,
- площадь Привокзальная, Калуга-2.
Днем 21 декабря с 8:00 до 17:00:
- ул. Маяковского,35 (в районе д/с «Солнечный зайчик»),
- ул. Сельская,
- пер. Сельский (вывоз снег вдоль тротуара),
- Вокзальная площадь, Калуга-1,
- ул. Воробьевская.
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