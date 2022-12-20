В Калуге водителей попросили не парковаться на обочинах

Власти Калуги призвали водителей не парковаться на обочинах, так как машины мешают уборке снега.

- Обращаюсь к водителям – в период снегопада не оставляйте свои автомобили на обочинах дорог, из-за этого уборочная техника не может чистить дороги на всю ширину, - заявил 19 декабря на планерке в городской управе начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.

По его словам, за последнюю неделю в Калуге выпало 90 миллиметров осадков при месячной норме в 47 миллиметров.

С 10 по 18 декабря с улиц вывезли 20 тысяч кубометров снега.

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