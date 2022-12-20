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В Калуге жители Мстихино жалуются на постоянный лед на дороге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.12.2022 11:05 0 553
В Калуге жители Мстихино жалуются на постоянный лед на дороге

Один из подписчиков нашего канала в Telegram пожаловался на наледь в микрорайоне Мстихино.

- Обещали убирать наледь во Мстихино каждый день из-за сточных вод в пруду, но пока не напишем или не позвоним, техника не приходит, - рассказал калужанин. - Та же самая обстановка и в Анненках. Там из-за дренажной воды со стадиона на улицу Беговую стекает вода, которая не дает проехать, и портим свои автомобили. Вчера не могли разминуться автомобили, так как набили только одну колею. Трактор до 15 часов там не показался. Неужели дешевле вызывать технику для очистки наледи, чем сделать ливневки? А то, что мы свои автомобили при этом гробим, дела нет никому. Сколько же можно писать и звонить?

Во вторник, 20 декабря, на публикацию отреагировали в городской управе. Там пообещали провести ремонт весной.

- Действительно, эта проблема существует не первый год, - заявили чиновники. - Переливающиеся воды из пруда, грунтовые и выпадающие осадки вытекают на рельеф местности, а затем на проезжую часть и стекают в водоприемные лотки вдоль федеральной трассы. К сожалению, лотки по улице Лесной разрушились, и система требует капитального ремонта. Провести ремонт ливневки планируем во втором квартале следующего года. Вчера дорогу чистили, и делают это по мере необходимости.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.12.2022 11:05 0 553
Тэги: авто дороги
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