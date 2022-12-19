Горуправа Калуги просит убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 20 декабря
Ночью и днем во вторник, 20 декабря, коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц. Водителей просят не парковаться на девяти улицах, чтобы не мешать работе техники.
В ночь с 19 на 20 декабря с 22:00 до 06:00:
- ул. Набережная (продолжение работ),
- ул. Ленина (от пл. Старый Торг до д.93 по ул. Ленина),
- пер. Григоров (продолжение работ),
- сквер Мира,
- ул. Космонавта Комарова (между ул. Циолковского и ул. Октябрьская),
- Каменный мост,
- ул. Пушкина.
Днем 20 декабря с 8:00 до 17:00:
- ул. Путейская (от пер. Воинский в сторону Синих мостов) (продолжение работ),
- ул. Гурьянова (разворотное кольцо),
- тротуар вдоль д. 291 по ул. Московской.
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