Горуправа Калуги просит убрать автомобили с девяти улиц для вывоза снега 20 декабря

Ночью и днем во вторник, 20 декабря, коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц. Водителей просят не парковаться на девяти улицах, чтобы не мешать работе техники.

В ночь с 19 на 20 декабря с 22:00 до 06:00:

ул. Набережная (продолжение работ),

ул. Ленина (от пл. Старый Торг до д.93 по ул. Ленина),

пер. Григоров (продолжение работ),

сквер Мира,

ул. Космонавта Комарова (между ул. Циолковского и ул. Октябрьская),

Каменный мост,

ул. Пушкина.

Днем 20 декабря с 8:00 до 17:00:

ул. Путейская (от пер. Воинский в сторону Синих мостов) (продолжение работ),

ул. Гурьянова (разворотное кольцо),

тротуар вдоль д. 291 по ул. Московской.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.