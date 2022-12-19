В Калужской области меньше 19% семей могут позволить себе новый автомобиль

В Калужской области купить в кредит и содержать новый автомобиль могут позволить себе 18,68% семей. По данному показателю наш регион занял 27 место в России, сообщило в понедельник, 19 декабря, агентство «РИА Новости».

При этом для 15,4% калужских семей доступны новые машины со стоимостью 900 000 рублей, для 3,1% - стоимостью 2,5 миллиона рублей, для 0,18% - стоимостью 10 миллионов рублей.

На вершине рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Там новые автомобили доступны более чем 60% жителей. Последние строки заняли Ингушетия и Чечня – около 3%.

- Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе, - пояснили авторы рейтинга. - Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита 3 года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи.

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