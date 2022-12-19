Калуга Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт
История Калуги Статьи

В Калужской области меньше 19% семей могут позволить себе новый автомобиль

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.12.2022 11:42 2 463
В Калужской области меньше 19% семей могут позволить себе новый автомобиль

В Калужской области купить в кредит и содержать новый автомобиль могут позволить себе 18,68% семей. По данному показателю наш регион занял 27 место в России, сообщило в понедельник, 19 декабря, агентство «РИА Новости».

При этом для 15,4% калужских семей доступны новые машины со стоимостью 900 000 рублей, для 3,1% - стоимостью 2,5 миллиона рублей, для 0,18% - стоимостью 10 миллионов рублей.

На вершине рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Там новые автомобили доступны более чем 60% жителей. Последние строки заняли Ингушетия и Чечня – около 3%.

- Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе, - пояснили авторы рейтинга. - Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита 3 года. Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Анализ проведен независимо для девяти типов состава семьи.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.12.2022 11:42 2 463
Тэги: авто рейтинг
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Где отдохнуть на Мальдивах
Причины отдать предпочтение подвесным люстрам
Особенности строительства балконной кровли

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru