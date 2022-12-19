В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 19 353 нарушения

За неделю, с 9 по 15 декабря, в Калужской области камеры зафиксировали 19 353 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость - 13 053.

4642 автомобилиста нарушили правила проезда перекрестков.

549 водителей выехали на встречную полосу.

445 человек не пристегнулись ремнем.

511 калужан не пропустили пешеходов.

152 – припарковались в запрещенном месте.

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