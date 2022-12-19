В Калуге вывезут снег с улицы Путейской

Днем в понедельник, 19 декабря, в Калуге снег будут вывозить с улицы Путейской на участке от переулка Воинского до Синих мостов. Об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

Водителей просят не парковаться там до 17:00.

В ночь на воскресенье работы велись на улицах Кирова, Набережной, Ленина у городской управы, в переулке Григоровом и на площади Старый Торг.

На остановках рабочие трудились с лопатами на улицах Фомушина, Генерала Попова и Тульском шоссе.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.