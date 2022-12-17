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В Калуге предложили восстановить раритетный троллейбус

Дмитрий Ивьев , Фото из официального сообщества Управления Калужского троллейбуса.
Опубликовано: 17.12.2022 09:20 0 186
В Калуге предложили восстановить раритетный троллейбус

Восстановить троллейбус ЗиУ-5 и использовать его в качестве туристической достопримечательности предложил калужанин Илья Бороненков. Свой комментарий он опубликовал на днях на странице губернатора Калужской области.

- В Управлении Калужского троллейбуса хранится кузов троллейбуса ЗиУ-5, - рассказал Илья. - Троллейбусы этой модели перевозили калужан в 60-70х гг. прошлого века. Они запечатлены на множестве фотографий города тех лет, в том числе в юбилейном альбоме «Калуге - 600 лет». Рассмотрите, пожалуйста, возможность восстановления раритетного троллейбуса. Если троллейбус будет восстановлен, то его можно будет использовать и в качестве туристического. Например, на первом маршруте по выходным и праздничным дням. История - это не только люди, события и документы, но и предметы, в том числе и движимые. Такие как троллейбус ЗиУ-5.

На просьбу отреагировал городской голова Дмитрий Денисов.

- Спасибо. Обязательно рассмотрим ваше предложение совместно с УКТ, - пообещал он.

Троллейбусы ЗиУ-5 производились в Энгельсе с 1959 по 1972 годы. В Калугу первые были поставлены в декабре 1966 года.

Троллейбусы ЗиУ-5 на улице Кирова, 1960-е годы.

Старый Торг.

Водители троллейбусов, начало 1980-х.

Салон ЗиУ-5.

Улица Ленина.

В 2016 году велись работы по восстановлению ЗиУ-5 к юбилею УКТ.

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Дмитрий Ивьев , Фото из официального сообщества Управления Калужского троллейбуса.
Опубликовано: 17.12.2022 09:20 0 186
Тэги: транспорт укт
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