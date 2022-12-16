Горуправа Калуги просит убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 17 декабря

Ночью и днем в субботу, 17 декабря, коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц. Водителей просят не парковаться в указанных местах, чтобы не мешать работе техники.

В ночь с 16 на 17 декабря с 22:00 до 06:00:

ул. Кирова,

пл. Старый Торг,

ул. Гагарина.

Днем 17 декабря с 8:00 до 17:00:

ул. Кирова,

пл. Театральная,

Каменный мост,

ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Суворова),

ул. Марата,

ул. Железняки (вдоль тротуара).

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