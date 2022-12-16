Горуправа Калуги просит убрать автомобили с восьми улиц для вывоза снега 17 декабря
Ночью и днем в субботу, 17 декабря, коммунальщики продолжат вывозить снег с улиц. Водителей просят не парковаться в указанных местах, чтобы не мешать работе техники.
В ночь с 16 на 17 декабря с 22:00 до 06:00:
- ул. Кирова,
- пл. Старый Торг,
- ул. Гагарина.
Днем 17 декабря с 8:00 до 17:00:
- ул. Кирова,
- пл. Театральная,
- Каменный мост,
- ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Суворова),
- ул. Марата,
- ул. Железняки (вдоль тротуара).
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