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Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 16 декабря

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.12.2022 17:04 0 919
Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 16 декабря

В ночь на пятницу, 16 декабря, в Калуге вывезут снег с пяти улиц. Городская управа опубликовала предупреждение для водителей с просьбой убрать с проезжей части транспортные средства.

Вывоз снега с 22:00 15 декабря до 6:00 16 декабря:

  • ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Суворова),
  • ул. Достоевского (от ул. Марата до ул. Московской),
  • ул. Суворова (парковка вдоль гимназии № 24) и далее в сторону ул. Энгельса,
  • ул. Октябрьская (от ул. Большевиков до ул. Добровольского),
  • пл. Вокзальная Калуга-1 (парковка).

Также рабочие будут чистить от снега остановки и переходы на следующих улицах:

  • ул. Моторная, 36/15,
  • перекресток ул. Платова и Грабцевского шоссе,
  • ул. Чичерина, 2/7,
  • ул. 65 лет Победы,
  • ул. Фомушина.

За минувшие сутки с улиц Калуги вывезли 2210 кубометров снега.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.12.2022 17:04 0 919
Тэги: авто дороги снег
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