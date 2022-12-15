Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 16 декабря

В ночь на пятницу, 16 декабря, в Калуге вывезут снег с пяти улиц. Городская управа опубликовала предупреждение для водителей с просьбой убрать с проезжей части транспортные средства.

Вывоз снега с 22:00 15 декабря до 6:00 16 декабря:

ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Суворова),

ул. Достоевского (от ул. Марата до ул. Московской),

ул. Суворова (парковка вдоль гимназии № 24) и далее в сторону ул. Энгельса,

ул. Октябрьская (от ул. Большевиков до ул. Добровольского),

пл. Вокзальная Калуга-1 (парковка).

Также рабочие будут чистить от снега остановки и переходы на следующих улицах:

ул. Моторная, 36/15,

перекресток ул. Платова и Грабцевского шоссе,

ул. Чичерина, 2/7,

ул. 65 лет Победы,

ул. Фомушина.

За минувшие сутки с улиц Калуги вывезли 2210 кубометров снега.

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