Горуправа Калуги просит убрать автомобили с пяти улиц для вывоза снега 16 декабря
В ночь на пятницу, 16 декабря, в Калуге вывезут снег с пяти улиц. Городская управа опубликовала предупреждение для водителей с просьбой убрать с проезжей части транспортные средства.
Вывоз снега с 22:00 15 декабря до 6:00 16 декабря:
- ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Суворова),
- ул. Достоевского (от ул. Марата до ул. Московской),
- ул. Суворова (парковка вдоль гимназии № 24) и далее в сторону ул. Энгельса,
- ул. Октябрьская (от ул. Большевиков до ул. Добровольского),
- пл. Вокзальная Калуга-1 (парковка).
Также рабочие будут чистить от снега остановки и переходы на следующих улицах:
- ул. Моторная, 36/15,
- перекресток ул. Платова и Грабцевского шоссе,
- ул. Чичерина, 2/7,
- ул. 65 лет Победы,
- ул. Фомушина.
За минувшие сутки с улиц Калуги вывезли 2210 кубометров снега.
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