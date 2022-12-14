Губернатор Калужской области поручил увеличить количество техники для уборки снега

В среду, 14 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с министром транспорта региона Владимиром Волочаем. Разговор они начали с обсуждения ситуации на дорогах области в связи с сильными снегопадами.

- Важно не только строить, ремонтировать дороги, но и контролировать их содержание, - подчеркнул Шапша. - Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. На региональных трассах задействовано 130 единиц спецтехники.

Он попросил муниципальные службы и управляющие компании увеличить количество техники, бригад, чтобы побыстрее справиться с последствиями непогоды.

Ранее в городской управе рассказывали, что уборкой Калуги занимаются 100 рабочих и 110 единиц техники.

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