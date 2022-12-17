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Реконструкцию дороги на Силикатный в Калуге запланировали на 2024 год

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.12.2022 11:05 0 354
Реконструкцию дороги на Силикатный в Калуге запланировали на 2024 год

На днях подписчик нашего телеграм-канала жаловался на состояние дороги между мостом через Яченку в деревне Белой и микрорайоном Силикатный.

- Дорога узкая, ничего не видно, ни краев дороги, ни центра, все противотуманки включают, слепят друг друга, - отметил он. - Хотя считается городской чертой. Кому писать, не знаю. Это там, где цементовоз четыре человека похоронил.

На жалобу отреагировали в городской управе. Там заявили, что реконструкция запланирована, но только при наличии денег. 

- В планах есть реконструкция улично-дорожной сети микрорайона «Силикатный» от моста в деревне Белая до разворотного кольца на улице Гурьянова, - прокомментировали в городской управе. - Сейчас разрабатывается проектная документация. В случае получения положительного заключения экспертизы, в следующем году будет подана заявка на участие в Федеральном проекте «Жилище» и при условии одобрения проекта и выделения средств, работы начнем в 2024 году.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.12.2022 11:05 0 354
Тэги: авто дороги
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