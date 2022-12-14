В Калуге 43-летний мужчина попался с поддельным водительским удостоверением

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который предъявил инспекторам поддельное водительское удостоверение. Мужчину остановили в районе Мстихино, сообщили в среду, 14 декабря, в региональном управлении МВД.

Проверка показала, что права с таким же номером на самом деле выданы другому человеку. Нарушитель признался, что купил подделку.

В отношении калужанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до года колонии. Машина помещена на штрафстоянку.

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