В Калуге 100 рабочих вышли на уборку города после сильного снегопада

С вечера вторника, 13 декабря, в Калуге идет сильный снег. За ночь насыпало более 10 сантиметров. Утром в среду городские власти отчитались об уборке областной столицы.

Ночью дороги первой и второй категории дважды посыпали реагентами и один раз подметали.

На данный момент уборкой занимается около 100 рабочих и 110 единиц техники.

За сутки коммунальщики израсходовали почти 1000 тонн реагентов, вывезено 620 кубометров снега.

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