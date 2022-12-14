В Калуге 100 рабочих вышли на уборку города после сильного снегопада
С вечера вторника, 13 декабря, в Калуге идет сильный снег. За ночь насыпало более 10 сантиметров. Утром в среду городские власти отчитались об уборке областной столицы.
Ночью дороги первой и второй категории дважды посыпали реагентами и один раз подметали.
На данный момент уборкой занимается около 100 рабочих и 110 единиц техники.
За сутки коммунальщики израсходовали почти 1000 тонн реагентов, вывезено 620 кубометров снега.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!