В Калужской области отменили междугородние автобусы из-за снегопада
В среду, 14 декабря, в Калужской области не будет работать часть междугородних автобусов. Это связано с обильным снегопадом, сообщили в региональном министерстве транспорта.
- Выпуск автобусов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок может быть ограничен, - подчеркнули в министерстве.
Пассажиров призывают к пониманию. Дорожники работают над расчисткой проезжей части.
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