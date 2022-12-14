В Калужской области отменили междугородние автобусы из-за снегопада

В среду, 14 декабря, в Калужской области не будет работать часть междугородних автобусов. Это связано с обильным снегопадом, сообщили в региональном министерстве транспорта.

- Выпуск автобусов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок может быть ограничен, - подчеркнули в министерстве.

Пассажиров призывают к пониманию. Дорожники работают над расчисткой проезжей части.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.