В Калуге Театральную площадь закроют для автомобилей 31 декабря

Вечером 31 декабря на Театральной площади в Калуге пройдут праздничные гуляния. Перед театром зажгут огни главной елки города. В связи с этим на площади будет запрещено автомобильное движение, говорится в постановление, которое 13 декабря подписал городской голова Дмитрий Денисов.

Проехать между улицами Кирова и Суворова нельзя будет с 16:00 до 21:00.

Ранее мы публиковали полную новогоднюю афишу Калуги.

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