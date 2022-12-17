В Калуге мост отремонтируют за 271 миллион рублей
Мост через реку Росвянка на дороге Калуга – Вязьма в черте областного центра начнут ремонтировать в марте 2023 года. На днях были подведены итоги аукциона по поиску подрядчика.
Общая стоимость работ – более 271 миллиона рублей. Их выделит областной бюджет.
Планируется, что работы пройдут в два этапа и завершатся в ноябре 2024 года.
Движение по мосту полностью закроют, подрядчик будет обустраивать объездную дорогу, которую потом демонтируют.
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