Полеты из Калуги в Ереван отменили до конца 2022 года
Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы из Калуги в Ереван и обратно до конца нынешнего года. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе калужского аэропорта.
Причины такого решения не называются. Ранее рейсы в Ереван отменялись на весь ноябрь.
Ближайшая возможная дата для полета из Калуги прямым рейсом в Ереван – 6 января. Минимальная стоимость билета из Калуги – 8910 рублей, из Еревана – 14 602.
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