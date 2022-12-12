Полеты из Калуги в Ереван отменили до конца 2022 года

Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы из Калуги в Ереван и обратно до конца нынешнего года. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе калужского аэропорта.

Причины такого решения не называются. Ранее рейсы в Ереван отменялись на весь ноябрь.

Ближайшая возможная дата для полета из Калуги прямым рейсом в Ереван – 6 января. Минимальная стоимость билета из Калуги – 8910 рублей, из Еревана – 14 602.

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