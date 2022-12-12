В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 21 269 нарушений
За неделю, со 2 по 8 декабря, в Калужской области камеры зафиксировали 21 269 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Чаще всего водители превышали скорость - 15 111.
4148 автомобилистов нарушили правила проезда перекрестков.
690 человек не пристегнулся ремнем.
529 калужан не пропустили пешеходов.
359 водителей выехали на встречную полосу.
268 – припарковались в запрещенном месте.
Один автомобилист двигался по обочине.
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