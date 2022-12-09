В Калуге заработал новый светофор на улице 65 лет Победы

В Калуге на улице 65 лет Победы заработал светофор с кнопкой вызова для пешеходов. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в управлении городского хозяйства.

Светофор установили на переходе к Губернскому парку.

- К нам поступало множество обращений граждан с просьбами обезопасить существующий пешеходный переход, - пояснили в горхозяйстве. - Часть автомобилистов не снижала скорость на подъезде к этому переходу и не пропускала пешеходов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.