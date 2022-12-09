В Калуге водителей предупредили о тяжелых условиях на дорогах

В ближайшие дни из-за оттепели в Калуге ожидаются тяжелые условия на дорогах. Об этом в пятницу, 9 декабря, предупредили в городском ГИБДД.

Из-за снега, дождя и температура воздуха в районе нуля на дорогах возможна гололедица.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дорогах и не парковаться рядом со зданиями, где может сойти снег и лед.

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