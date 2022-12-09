В Калуге началось тестирование детекторов видеонаблюдения
В Калуге на пяти светофорах установили камеры, следящие за транспортным потоком. С их помощью можно будет регулировать работу светофоров, чтобы улучшить ситуацию с пробками.
О начале тестирования детекторов в пятницу, 9 декабря, рассказали в региональном министерстве транспорта.
- Система позволит в автоматизированном режиме выбирать оптимальный цикл работы светофоров, например, изменять длительность горения разрешающих сигналов в реальном времени, - пояснили в министерстве.
Ранее сообщалось, что четыре камеры установили на Правом берегу, одну – на перекрестке улиц Гагарина и Королева.
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