В Калуге оштрафовали трех нелегальных таксистов

В пятницу, 9 декабря, начальник областного управления административно-технического контроля Станислав Орехов сообщил о результатах рейда, который прошел в Калуге. Были проверены 30 таксистов.

- Выявлены три водителя, не имеющие разрешение на работу в такси, - отметил Орехов. - У двух из них были незаконно установлены опознавательные фонари легкового такси. Еще у одного водителя также отсутствовал путевой лист с отметками о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров.

На нарушителей составили административные протоколы.

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