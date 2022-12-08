В Калужской области новый мост через реку Неполодь откроется до конца декабря

В четверг, 8 декабря, состоялась рабочая комиссия по приемке выполненных работ на новом мосту через реку Неполодь в Людиново. Об этом сообщил министр транспорта Калужской области Владимир Волочай.

- Все основные работы на объекте завершены, - пояснил министр. - Замечания, выявленные в ходе проведения комиссии, должны быть устранены в течение 10 дней. До конца года планируется ввести объект в эксплуатацию.

Длина моста - 82 метра, с подходами - 411 метров. В течение года подрядчики возвели новый мост на четырех опорах, установили локальные очистные сооружения, обустроили тротуар, установили барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку. Завершается подключение искусственного освещения.

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