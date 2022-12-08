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В Калуге внезапно изменили маршрут автобуса №146

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 08.12.2022 15:19 0 1230
В Калуге внезапно изменили маршрут автобуса №146

В Калуге с 7 декабря автобусы №146 перестали останавливаться на большинстве городских остановок. Жители села Воскресенское, которое расположено на окраине Калуги, но относится к Ферзиковскому района, бьют тревогу в соцсетях.

- Много лет этот автобус ходил по маршруту, который есть в «Яндекс.Картах» и «Яндекс.Транспорте», всего 46 остановок, - рассказал нам местный житель Денис. - Вчера, по словам водителей автобуса, количество остановок сократилось, да и сам маршрут изменен, якобы из-за жалоб жителей о перегрузе транспорта пассажирами, которые едут по городу по маршруту 71. Жители не были предупреждены ни о смене движения автобуса, ни о том, что остановки изменились.

На жалобы в соцсетях отреагировало министерство транспорта Калужской области. Но, к удивлению пассажиров, там заявили, что ничего не произошло. Якобы маршрут и количество остановок не поменялись.

- Изменений в расписании движения маршрута 146-ОЗ «Калуга – Воскресенское» нет, - заверяют чиновники. - Вчера все рейсы были осуществлены по расписанию, срывов рейса не было. Как и ранее, в маршрут №146-ОЗ входят следующие остановочные пункты: Автовокзал «Калуга», Грабцево, д. Бутырки, мкр-н Южный, с. Воскресенское. Обратное: с. Воскресенское, мкр-н Южный, д.Бутырки, Грабцево, «К-тр Центральный» (по требованию), «сквер Комсомола (ул. Ленина)» (по требованию), Автовокзал «Калуга». Также в настоящее время, для удобства жителей рассматривается возможность включения в маршрут еще трех остановок это «пл. Победы», «Почта» и «Нефтебаза». Надеемся, что этот вопрос будет решен до конца года.

Так автобус со всеми остановками ходил предыдущие годы.

А таким стал маршрут с 7 декабря.

При этом предыдущие годы автобус №146 останавливался на всех городских остановках и ездил по улице Кирова до сквера Мира и обратно. Соответствующая схема до сих пор размещена на «Яндекс.Картах». Ситуацию мы попросили прокомментировать перевозчика.

Там, как и в Минтрансе, заверяют, что автобус ходит по графику. А то, что раньше он ездил до сквера Мира – «это вина водителей». 

Пока же местные жители остались один на один с проблемой.

- Люди не были предупреждены и многие просто стоят на остановках, в том числе на Кирова, 20, в ожидании автобуса, - говорит Денис. - Это и взрослые люди, и дети, которые едут с кружков и секций из Калуги. Там и так автобусов мало и не всегда ходят, так еще теперь и сесть на него нельзя, нужно на строго определенные остановки ехать, которых в городе теперь всего две - Калуга-1 и площадь Победы.

Ранее мы подробно рассказывали о проблемах Воскресенского в нашей статье.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 08.12.2022 15:19 0 1230
Тэги: транспорт
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