С улиц Калуги планируется эвакуировать еще семь брошенных автомобилей

В следующий четверг, 15 декабря, в Калуге с 10:00 до 13:00 пройдет осмотр брошенных автомобилей.

Семь машин планируют эвакуировать с улиц. На месте просят присутствовать владельцев, сообщили в городской управе.

ул. 65 Лет Победы, 4, «Фольксваген» темно-синего цвета, М972РС40,

ул. Жукова, 46, «Газель», М842ТА199,

ул. Карла Либкнехта, 2/75, «Мазда» синего цвета, О629НН40,

ул. Ленина, 113, ВАЗ зеленого цвета, Н334ХВ40,

ул. Минская, 7, неустановленной марки синего цвета, О154ОВ40,

ул. Родниковая, 87б, ВАЗ 2107 серебристого цвета, Н357УХ40,

ул. Родниковая, 87б, ВАЗ 2111 серебристого цвета, без номера.

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