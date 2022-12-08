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С улиц Калуги планируется эвакуировать еще семь брошенных автомобилей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2022 12:36 0 1001
С улиц Калуги планируется эвакуировать еще семь брошенных автомобилей

В следующий четверг, 15 декабря, в Калуге с 10:00 до 13:00 пройдет осмотр брошенных автомобилей. 

Семь машин планируют эвакуировать с улиц. На месте просят присутствовать владельцев, сообщили в городской управе.

  • ул. 65 Лет Победы, 4, «Фольксваген» темно-синего цвета, М972РС40,
  • ул. Жукова, 46, «Газель», М842ТА199,
  • ул. Карла Либкнехта, 2/75, «Мазда» синего цвета, О629НН40,
  • ул. Ленина, 113, ВАЗ зеленого цвета, Н334ХВ40,
  • ул. Минская, 7, неустановленной марки синего цвета, О154ОВ40,
  • ул. Родниковая, 87б, ВАЗ 2107 серебристого цвета, Н357УХ40,
  • ул. Родниковая, 87б, ВАЗ 2111 серебристого цвета, без номера.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.12.2022 12:36 0 1001
Тэги: авто дороги
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